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Mamak Belediyesi birimlerinde çalışan taşeron işçilerin belediye şirketine alınmasında son aşamaya gelindi

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Mamak Belediyesi birimlerinde çalışan taşeron işçilerin belediye şirketine alınmasında son aşamaya gelindi
Yeni taşeron düzenlemesinin ardından kadroya geçişte son aşama olan uygulama sınavlarının 4. gününde Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçiler uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Böylece süreç içinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanuna uyan ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan belediye bünyesinde çalışan 1448 işçinin uygulama sınavı sona ermiş oldu. Kadroya geçiş işlemlerinin hayırlı olmasını dileyen Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, “Uygulamalı sınavdan geçen işçilerimizden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de  sorumluluk, gayret ve çalışma azmi bekliyoruz” dedi.

 

26 Mart Pazartesi günü açıklanacak

 

Oluşturulan sınav kurulu tarafından tek tek sınava tabi tutulan personele çalıştığı iş alanı ile ilgili uygulama yaptırıldı. Taşeron işçilerle ilgili çalışmaları yürüten sınav kurulunun 4 günlük çalışmasını tamamladığını kaydeden Sınav Komisyonu Başkanı Hilmi Bedir, sınavda başarılı olanların www.mamak.bel.tr ‘de ilan edileceğini ve 26 Mart Pazartesi günü sonuçların açıklanacağını söyledi.

 

2 Nisan’dan sonra kadrolu olacaklar

 

Mülakatların tamamlanmasının ardından sürecin büyük bir kısmı tamamlandı. İşçiler 2 Nisan 2018 tarihinden sonra kurulma aşamasında olan Mamak Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin elemanı olarak çalışmaya başlayacak.

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