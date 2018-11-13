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Mamak Belediyesi, bünyesinde barındırdığı tamirhane ile adeta küçük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor

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Mamak Belediyesi, bünyesinde barındırdığı tamirhane ile adeta küçük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor
Hem zamandan hem paradan kazanç

Mamak Belediyesi'ne ait binek araç, iş makinesi, kamyon ve kamyonetler dahil 243 aracın bakımı Mamak Belediyesi’nin Yeşilbayır’da bulunan tamirhanesinde yapılıyor. Atölyeleri ve tamirhanesi ile ciddi tasarruf sağlayan belediye, araçların periyodik bakımından arıza giderimine, motor yıkamadan lastik değişimine kadar tüm işlemleri atölyelerinde yapıyor. Böylece kısa sürede onarımları yapılan araçlar tekrar hizmet vermeye başlıyor. Tamirhane ve atölyeler sayesinde hem zamandan kazanıp hem de tasarruf ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “70 çalışanımızla tamirhanemiz tabiri caizse tam bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. İşletme Müdürlüğümüzde ağır iş makinelerimizde dahil  araçların bakımı ve tamiri yapılıyor. Atölyelerimiz sayesinde tamir ve bakım ücretleri konusunda ciddi tasarruf elde ediyoruz” dedi.

 

Özel servisleri aratmıyor

Özel servisleri aratmayan tamirhanede bu yılın Ocak Ayı’ndan itibaren, 6380 işlem gerçekleştirildi. İş makinesi, dizel, benzin aktarma, bakım, radyatör, oto elektrik, döşeme, oto makas, lastik, boya, kaporta, akü, torna, kaynak ve lift atölyeleri olmak üzere 15 birimi aynı çatı altında toplayan tamirhane her türlü ihtiyaca cevabı bir noktadan veriyor.

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