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Mamak Belediyesi bünyesinde çalıştırdığı 1446 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı

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Mamak Belediyesi bünyesinde çalıştırdığı 1446 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı
2 Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte Mamak Belediyesi bünyesinde çalıştırdığı 1446 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı.

Taşeron çalışanlar için yapılan düzenlemeyle kadroya geçiş hakkı tanınan personel, uygulamalı sınava tabi tutuluyor. Adayların tek tek girdiği sınavda, personele hangi alanda birimde çalışıyorsa o alanı kapsayan sorular soruluyor. Kadroya geçiş sınavın ilk gününde personelin hem mutluluğu hem heyecanı yüzlerinden okunuyordu. 5 gün sürecek uygulamalı sınavın sonuçları ise 26 Mart Pazartesi günü açıklanacak.

 

Yetenek ve ehliyet düzeyi ölçülüyor

Yaklaşık bir milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren kadroya geçiş sürecinde, belediyede çalışan 1446 taşeron işçi için uygulamalı sınavı başlattıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sınavda çalışanlarımızın görev yaptığı alanda yetenek ve ehliyet düzeyi dikkate alınarak göstermesi beklenen tutum, davranış ve hareketleri ölçüyoruz. Özetle personelimiz hangi alanda çalışıyorsa o alanı kapsayan uygulamalı sorular soruyoruz. Sınav sonuçlarının ilanından sonra ise, 2 Nisan günü personelimizin kadro geçişleri yapılmış olacak. Personelimiz özlük hakları, bundan sonra kurulacak Mamak Belediyesi Personel Limited Şirketi ile garanti altına alınmış olacak” dedi.

 

Yetki ve yükümlülüklerimiz değerlendirildi

Sınavının başarılı geçtiğini kaydeden Mamak Belediyesi Güvenlik Personeli Burak Ayvalı, “Uygulamalı bir sınava tabi tutulduk. Bir güvenlik personelinin çalıştığı kurumda nelere dikkat etmesi gerektiği, üst arama, can ve mal güvenliği gibi alanıma dair sorularla karşılaştım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve Belediye Başkanımız Mesut Akgül ‘e teşekkür ediyorum” dedi.

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