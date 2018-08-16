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Mamak Belediyesi çalışanları iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıyor

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Mamak Belediyesi çalışanları iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıyor
Mamak Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Mamak Belediyesi çalışanları "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmak için aralıksız olarak bilgilendiriyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması amaçlanan uygulamalı eğitimlerde, işin yapılmasındaki gereklilikler, uygunsuzluklar ve noksanlıklar hususunda iş gücü kaybının alınan tedbirlerle önlenmesi, işçi-işveren bütünlüğünün korunması ve iş veriminin artırılması hedefleniyor.

 

Ekonomik kayıpları önlüyoruz

İş kazası veya meslek hastalıklarının ülke ekonomisine verecek kayıpları önlemek adına iş sağlığı ve güvenliğine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Verilen hizmetin nitelikli olmasının yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılması her şeyden önce geliyor. Bizlerde bunun bilinci ile personellerimizin çalışma ortamını daha da iyileştirerek, güvenliği üst düzeyde tutuyoruz” dedi.

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