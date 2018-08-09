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Mamak Belediyesi, camileri Kurban Bayramı’na hazırlıyor

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Mamak Belediyesi, camileri Kurban Bayramı’na hazırlıyor
Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarına devam eden Mamak Belediyesi, camileri Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, halıların yıkanmasından camların silinmesine, abdesthane ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden klima, avize ve vitrayların temizlenmesine kadar çok kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütülüyor.İhtiyaca göre ıslak ve kuru temizliğin yapıldığı cami ve mescitlerde sanayi tipi makinelerle, özel olarak hazırlanmış deterjanlı suyla temizlik yapılıyor. Hijyenin ön planda tutulduğu temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

 

Büyük bir özveriyle çalışıyoruz

Mamaklıların huzur içinde bir bayram geçirmeleri için her ayrıntıyı düşündüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Cami temizlik ekiplerimiz yıl içerisinde Mamak’ta bulunan cami ve mescitlerde düzenli olarak temizlik yapıyor. Vatandaşlarımızın bayramı huzur içerisinde geçirmeleri için her türlü çalışmayı büyük bir özveriyle devam ettiriyoruz” dedi.

 
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