Mamak Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çocuklar için “Karga Pırpır Etti” adlı oyunla “perde” dedi

Mamak Kültür Merkezi Hikmet Şimşek Sahnesi’nde sahnelenen ve çocukların ilgiyle izlediği oyunda, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştığı öğretildi.

Miniklerin beğenisini kazanan oyun, çocukların ilgisini her an dinamik tutan temposu, kurgusu, müzikleri ve seyircileri de içine katan yapısıyla hem eğlendirdi hem de önemli bilgiler sundu. Performanslarıyla göz dolduran tiyatro eğitimi alan kursiyerler, kendileri gibi minik izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Mamak Kültür Merkezi kursları kapsamında verilen eğitimlerin önemine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kültür ve sanat şehri Mamak hedefiyle geleceğin tiyatrocularını yetiştirme konusunda kararlıyız” dedi.

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