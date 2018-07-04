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Mamak Belediyesi, e-Belediyecilik çalışmalarını son teknolojik gelişmeler ile sürdürüyor

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Mamak Belediyesi, e-Belediyecilik çalışmalarını son teknolojik gelişmeler ile sürdürüyor
Mamak Belediyesi, e-Belediyecilik çalışmalarını teknolojinin ulaştığı en son imkanları kullanarak, hizmet ağını gün geçtikçe genişletmeye devam ediyor.

Vatandaşlara belediyeye gelmeden www.mamak.bel.tr internet adresi üzerinden birçok hizmetin sunulduğu web adresinde son yenilik ise Kent Bilgi Sistemi oldu. Güncellenen haritalar üzerinden imar uygulamalarına, ilçede bulunan önemli lokasyonlara erişmek bir tık kadar kolay hale getirildi.

 

Son teknoloji kullanıldı

Yenilenen sistem ile çap bilgilerinden, imar durumuna, parsel bilgilerden sokak görüntülerine kadar birçok ayrıntının yer aldığı Kent Bilgi Sistemi’nde, kent rehberi ikonunu tıklayan herkes Mamak’ın sisteme entegre edilen hava fotoğrafları ile cadde ve sokakların gelişimini en güncel haliyle takip edebiliyor. Son teknoloji ile dizayn edilen ve hızı artırılan yeni sistemde, ilgili bilgilerin çıktısını almakta mümkün.

 

Yenilikler devam edecek

İmar ve parsel bilgilerine harita üzerinden ulaşımı kolaylaştıran sistemde belediye müdürlüklerinin faaliyetlerine de ulaşmak mümkün olacak. Fen İşleri Müdürlüğü’nün bölgedeki çalışmalarından Park Bahçeler Müdürlüğü’nün faaliyetlerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün programlarından daha birçok olanağın sunulacağı bu çalışma da kısa süre sonra faaliyete geçecek.

 

Mamak’ın gelişimini takip edebilirsiniz

Belediyeye gelmeden gerek yurt içindeki ve gerekse yurt dışındaki vatandaşlara hizmet sunabilmek için e-belediye çalışmalarının daha kapsamlı hale geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımız kendi bilgisayarlarından oturduğu evin, binanın, sokağın, caddenin tüm verilerine erişebilecek. Ayrıca yenilenen Kent Bilgi Sistemi sayesinde Mamak’ımızın nasıl değiştiği, belediyemizin yapmış olduğu tüm yatırımları rahatlıkla takip etmek artık daha kolay hale geldi” dedi. 

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