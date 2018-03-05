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Mamak Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması, Hastaların Umudu Oluyor

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Mamak Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması, Hastaların Umudu Oluyor
Onlar hem hastaların hem de hasta yakınlarının yaşama tutunması için umut oluyor.

Herkese eşit, kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti verebilmek için 2 hemşire, bir doktor ve bir şoför olmak üzere 4 kişilik ekiple sabahın erken saatlerinde düşüyorlar yollara. Mamak Belediyesi’nin Evde Sağlık Hizmetleri Uygulamasında görev alan sağlık çalışanları, günlük 23 hastanın ayağına sağlık hizmeti götürüyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarından biri olan evde sağlık hizmetiyle yaraların sarıldığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” düsturuyla çıktığımız bu yolda, eğer ihtiyaç varsa, hizmet vatandaşımızın ayağına kadar götürülür dedi.

Bir dokunuş, bin umut

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Mamak Belediyesi sunduğu “Evde Sağlık Hizmeti” ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Evde Sağlık Hizmeti kapsamında 9 yılda yaklaşık 67 bin hastanın ayağına sağlığı götüren ekipler, birçok hastanın evinde rutin bakımını ve tedavisini yapıyor. Hastaların muayene ve tedavisini yaptıktan sonra sağlık hizmetini vermiş olmanın huzuruyla evlerden ayrılan ekip, hastaların umutlarını ve dertlerini de paylaşıyor.

Dertlere deva, yaralara merhem

Evde sağlık hizmetleri çerçevesinde hastalara; kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı gibi çok yönlü hizmetler sunuluyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Evde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Alo Mamak 444 0 149, 550 70 21, 550 70 36 ve 550 70 68’i arayarak hizmet talebinde bulunuyor.

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