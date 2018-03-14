Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Çankaya Üniversitesi Arı Koleji Spor Kulübü’nü yenerek Ankara Şampiyonu oldu

Türkiye Şampiyonası’na gidecek 4 takımdan biri olan Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, finaldeki rakibi Çankaya Üniversitesi Arı Koleji Spor Kulübü’nü yenerek Ankara Şampiyonu oldu.

Ankara’nın en iyisinin belirlendiği Final-Four finalinin ikinci maçında da rakibini 81-71 yenen Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonası’na Ankara Şampiyonu olarak gitmeye hak kazandı. MEB Spor salonunda oynanan maçta Mamak Belediyesi Basketbol A Takımı’da gençleri yalnız bırakmayarak destek olmak için tribünde yerini aldı.

Finale yakışan bir maç oldu

Finalin adına yakışır biçimde son yılların en çekişmeli mücadelelerinden birine sahne olan maçın ilk periyodunda rakibin baskılı oyununa sıkı savunmayla karşılık veren gençler, 2. çeyrekte pota altında ve dış atışlarla sayılar bularak ilk yarıya 38-31 önde girdi. Taraftarında desteğini arkasına alan gençler maç sonuna kadar üstünlüğünün koruyarak sahadan 81-71 galip ayrıldı.

File kestiler

Maçın son düdüğü ile şampiyonluğu doyasıya kutlayan gençler, basketbolda bir şampiyonluk geleneği de gerçekleştirdi. Sayı attıkları potanın filelerini kesen sporcular, objektiflere poz vererek şampiyonluğu ölümsüzleştirdi. Her maçında onları desteklemeye gelen taraftarları ve ailelerini unutmayan Yeşil-Beyazlılar alkışlayarak teşekkür etti.

Yeteneklerini taçlandırdılar

Genç Takımın bu yıl kurulmasına rağmen, yıllardır bu alanda mücadele eden rakiplerini geride bırakarak şampiyon olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kısa sürede elde edilen bu başarı, önemli bir misyonu yerine getirdi. Gençlerimiz, alt yapının gelecek için ne kadar önemli bir unsur olduğunu ve bunun da disiplinli ve sistemli çalışan bir ekip ile birleşince neler başarabileceklerini herkese göstermiş oldu. Başkent şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan başta sporcularımız, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.