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Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı finalde oynadığı ilk maçı kazanarak seride 1-0 öne geçti

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Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı finalde oynadığı ilk maçı kazanarak seride 1-0 öne geçti
Ligde ve final grubunda bulunan 42 takım arasından elde ettiği başarılı sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası’na gidecek 4 takımdan biri olan Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı finalde oynadığı ilk maçı kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Ankara’nın en iyisinin belirleneceği Final-Four finalinin ilk maçında rakibi Çankaya Üniversitesi Arı Koleji Spor Kulübü’nü 57-49 yenen Yeşil-Beyazlılar büyük avantaj ede etti. Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı serinin ikincimaçını da kazandığı takdirde Ankara Şampiyonu olacak. Serinin ikinci maçı ise 13 Mart’ta MEB Spor Salonu’nda oynanacak.

 

Şampiyonluğa sadece bir maç kaldı

Genç Takımın bu yıl kurulmasına rağmen, yıllardır bu alanda mücadele eden rakiplerini geride bıraktığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kısa sürede elde edilen bu başarılar, Başkent’te basketbolun yaygınlaşması adına önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bu başarılı performansın en iyi şekilde sonuçlanacağına ve gençlerimizin Ankara şampiyonluğu için oynayacağı son maçı kazanarak, Türkiye Şampiyonası’na Başkent’in en iyi takımı olarak gideceğine inancım tam” dedi.

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