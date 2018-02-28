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Mamak Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve özendirmek adına hafta sonu oynanacak basketbol maçı için ücretsiz bilet dağıtıyor

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Mamak Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve özendirmek adına hafta sonu oynanacak basketbol maçı için ücretsiz bilet dağıtıyor
Cumartesi günü saat 17:00’da Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor arasında oynanacak maçın biletlerini, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi ve Nata Vega Outlet’te vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Gençlerin sporla iç içe bir hafta sonu geçirmelerini sağlayacak kampanya, aynı zamanda Mamak Belediyesi Basketbol Takımı içinde ayrı bir moral kaynağı olacak. 5 bin adet basılan biletlere ilgi yoğun.

 

Spor kültürünü aşılıyoruz

Mamak’ta 9 yılda birçok sportif yatırımın hayata geçtiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Düzenlediğimiz kampanyada amacımız çocuklarımıza spor kültürünü aşılamanın yanı sıra, onları sportif faaliyetlere yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak” dedi.

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