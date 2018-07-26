Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Köy Konağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Mahalle kültürünün kaybolmaması, dostluk, komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin kuvvetlenmesi amacıyla Mamak Belediyesi’nin, Gökçeyurt Mahallesi’nde yapımına başladığı Gökçeyurt Köy Konağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

6 yüz 20 metrekarelik alanda yapımı yüzde kırk seviyesine ulaşan konağın kaba inşaatı tamamlanırken, çelik konstrüksiyon çatı imalatı da bitme aşamasında. Mahallelinin düğünlerinde, cenazelerinde ve toplantılarında hizmet verecek olan Tarihi Köy Konağı tamamlandığında mahallelinin ortak evi olacak.

İki kuşağı birleştirecek

Köy Konağı’nın komşuluk ilişkilerinin artmasının yanında mahallede birlik ve beraberliğin sağlanmasına vesile olacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, konağın vatandaşların buluşma noktası olacağının altını çizdi. Akgül, “Konak, mahalle sakinlerimize düğün, nişan, asker uğurlama gibi sosyal organizasyonlarda kapılarını açacak. Ortak değerlerimizi yaşatabileceğimiz bu mekanda gençler ve yaşlılar bir araya gelecek, iki kuşak arasındaki bağ güçlenecek” dedi.