Mamak Belediyesi haftanın her günü ve saati cenazesi olan ailelere verdiği hizmetlerle destek oluyor, acılarını paylaşıyor

İlçede yakını vefat eden vatandaşların evlerini ziyaret eden Mamak Belediyesi Taziye Ekibi vatandaşların acı gününde yanında oluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların doğumundan ölümüne kadar yanlarında olduklarının altını çizen Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, “Belediye olarak bu zor süreci yaşayan vatandaşlarımızın yanında olarak, onlara manen destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşlar yalnız bırakılmıyor

Vatandaşların üzüntülü günlerinde yanlarında olmak ve acılarını paylaşmak amacıyla 2011 yılında kurulan taziye ekibi 8 yıldır yakınları vefat eden vatandaşları yalnız bırakmıyor. 4 kişiden oluşan ekip, gittikleri cenaze evinde Kur’an-ı Kerim okuyarak, cenaze evine özel olarak hazırlanan ve içerisinde çay, şeker, lokum ve gül suyu bulunan özel paketi teslim ediyor. Ayrıca cenaze evlerine gelen misafirlere ikram edilmek üzere börek ve ayran bırakılıyor.

Türkiye’nin her yerine ulaşım

Mamak Belediyesi cenaze hizmetleri ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Cenaze yakınları belediyeye başvuru yaptığında ilk olarak belediyeye bağlı hekimler tarafından ölüm raporu hazırlanıyor. İl dışına defnedilecek cenazeler için belediyeye başvuru yapıldığı takdirde yol izim belgesi çıkartılıyor. Vatandaşların cenazesini memleketlerine ulaştıran belediye, bugüne kadar 16 bin eve taziye ziyaretinde bulundu.