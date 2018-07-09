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Mamak Belediyesi hizmet binasında staj yapan 60 öğrenci “İlk Yardım” ve “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirildi

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Mamak Belediyesi hizmet binasında staj yapan 60 öğrenci “İlk Yardım” ve “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirildi
Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi hizmet binasında staj yapan 60 öğrenci “ İlk Yardım” ve “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirildi.

Mamak Belediyesi olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, stajyerlerden iş hayatlarında da iş sağlığı ve güvenliğine önem göstermelerini istedi.

 

Sorumluluklar anlatıldı

Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında stajyerlere bilgiler verilirken, kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret edildi. İşveren ve işçinin sorumluluklarını da anlatıldığı seminerde, kişisel donanım koruyucuları hakkında da detaylı bilgilere de yer verildi.

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