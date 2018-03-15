Mamak Belediyesi hizmet katında, birimlerde engelli kadrosunda çalışan işçi, memur ve personele “Engelli ve Engelli Hakları” konusunda seminer verildi

Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen seminerde, engellilere yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri ve hakları konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

2 saat süren programa 58 belediye personeli katıldı. Uyguladıkları yatırımlarla engellilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, hiçbir insanın engelinden dolayı toplumdan ayrıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Hem kanuni hem de vicdani bir sorumluluk

Engelli vatandaşların yaşam şartlarını kolaylaştırmanın hem kanuni hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu da ifade eden Akgül, “Mamak’ta hayata geçirdiğimiz yatırımların hemen hepsinde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları ilk sırada yer aldı. Mamak’ta hayatı engelliler için kolay hale getiriyoruz” dedi.