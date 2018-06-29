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Mamak Belediyesi ilaçlama çalışmalarında, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçları kullanılıyor

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Mamak Belediyesi ilaçlama çalışmalarında, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçları kullanılıyor
Mamak Belediyesi, vatandaşların haşere ve sineklerden uzak bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sineklerin yoğun olduğu yeşil alanlar, çöp alanları, parklar ve derelerin belirli aralıklarla ilaçlandığı Mamak’ta, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçları kullanılıyor. Eylül Ayı’na kadar sürecek halk sağlığını koruyucu çalışmalar, 66 mahallede etkin şekilde yapılarak vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlanacak.

Uzman gözetiminde yapılıyor

İlaçlama çalışmalarının ilçede aralıksız devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,“Sıcakların artmasıyla birlikte halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla uzman veteriner hekimlerimizin gözetiminde hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

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