Mamak Belediyesi ilçe genelindeki bulunan 354 park için tamir ve bakım çalışmaları başlattı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Mamak’taki parklarda hummalı bir çalışma başladı. Mamak Belediyesi ilçe genelindeki bulunan 354 park için harekete geçti.

Tamir ve bakım hizmetini hızlandırarak eksiklikleri tamamlayan ekipler, park ve mesire alanlarını Mamak lı vatandaşlar için hazırlıyor. Mamak Belediyesi ekipleri ayrıca parklar daki oyun grupları, bank, masalar ve spor aletlerini de revize ederek, yıprananları yenileri ile değiştiriyor. Vatandaşların mevcut parkları daha verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların talepleri de dikkate alınıyor. Gelecek kuşaklara yeşil bir Mamak bırakmak istediklerini belirterek, ilçedeki yeşil alanların arttırılmasına önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, huzur bulacağı alanları oluşturuyoruz ve bunların bakımını da aksatmadan yapıyoruz. Vatandaşlarımız yaz ayında yemyeşil, temiz parklarımızda huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler” dedi.

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