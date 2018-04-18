  • BIST 108.417
  • Altın 177,182
  • Dolar 4,0993
  • Euro 5,0653
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C

Mamak Belediyesi ilçe genelindeki bulunan 354 park için tamir ve bakım çalışmaları başlattı

»
Mamak Belediyesi ilçe genelindeki bulunan 354 park için tamir ve bakım çalışmaları başlattı
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Mamak’taki parklarda hummalı bir çalışma başladı. Mamak Belediyesi ilçe genelindeki bulunan 354 park için harekete geçti.

Tamir ve bakım hizmetini hızlandırarak eksiklikleri tamamlayan ekipler, park ve mesire alanlarını Mamaklı vatandaşlar için hazırlıyor. Mamak Belediyesi ekipleri ayrıca parklardaki oyun grupları, bank, masalar ve spor aletlerini de revize ederek, yıprananları yenileri ile değiştiriyor. Vatandaşların mevcut parkları daha verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların talepleri de dikkate alınıyor. Gelecek kuşaklara yeşil bir Mamak bırakmak istediklerini belirterek, ilçedeki yeşil alanların arttırılmasına önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, huzur bulacağı alanları oluşturuyoruz ve bunların bakımını da aksatmadan yapıyoruz. Vatandaşlarımız yaz ayında yemyeşil, temiz parklarımızda huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler” dedi.

 

Görsel estetik ön planda

Yıl içerisinde bozulan kırılan oyun gruplarının, bankların değişimini gerçekleştiren belediye, sulama ve çim biçimi gibi rutin park bakımlarının yanı sıra mevsim ve çevresel şartlar nedeniyle zarar gören oyun grupları, yürüme yolları, fitness setleri gibi park donatılarını yenileyerek kullanılabilir hale getiriyor. Ağaçların ve fidanların bakım ve budama işlemleri ile çim ekimi, mevsimlik çiçek dikimlerini de gerçekleştiren ekipler, parkların aydınlatmaları ile görsel güzelliğine de dikkat ediyor.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” kapsamında Mamak Belediyesi’nde staj gören 70 öğrenciye seminer verildi12 Nisan 2018 Perşembe 10:56
  • Mamak’ta, kentsel dönüşüm günden güne tamamlanıyor11 Nisan 2018 Çarşamba 10:05
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, karatede Türkiye 2.’si olan Ali Efe Akbaba'yı makamında ağırladı11 Nisan 2018 Çarşamba 09:55
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün başkanlık ettiği Nisan Ayı meclis toplantısında 2017 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü09 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin son maçında Bolu Spor ile karşılaştı09 Nisan 2018 Pazartesi 10:17
  • Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanları için anlamlı bir projeye; QR Kod08 Nisan 2018 Pazar 12:32
  • Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti07 Nisan 2018 Cumartesi 09:37
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği’ne Mamaklı vatandaşlar yoğun talep gösteriyor06 Nisan 2018 Cuma 12:51
  • Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’nun ikinci maçını da farkla kazandı05 Nisan 2018 Perşembe 09:54
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında İmamlar ve Kur’an kursu öğreticileri ile bir araya geldi05 Nisan 2018 Perşembe 09:50
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim