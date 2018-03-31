Mamak Belediyesi, ilçede bulunan çöp konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor

Her türlü araç ve tesisattan optimum düzeyde yararlanarak çalışmalarını aralıksız sürdüren Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günde 100 adet konteyneri bünyesinde bulunan çöp yıkama ve dezenfekte araçları ile hızlı ve etkin bir şekilde temizliğini yaparak, koku oluşumunu engelliyor, larva ve sinek oluşumunun önüne geçiyor.
Yaşam standardı yükseliyor
Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde hizmet verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biride çöp konteynerleri. Bunun yanı sıra Mamak’ta her gün bir mahallemiz ekiplerimizce temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor” dedi.
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