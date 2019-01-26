Mamak Belediyesi Kayaş Atölyeleri’nde üretilen fitness grupları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Türkiye’de fitness grubunu üreten ilk belediye olarak öne çıkan Mamak Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bugüne kadar 80 adet üretilen fitness grupları ilçede bulunan parklara yerleştirilirken, spor salonlarına ayıracak zamanı ya da maddi imkanı olmayan vatandaşlar için de alternatif oluyor. Mamak Belediyesi Kayaş Atölyeleri’nde üretilen fitness gruplarında koşu bandı, kondisyon bisikleti, eliptik bisiklet, leg crul, leg extension, vertical knee, raıse gibi bir çok kondisyon aleti bulunuyor.

Belediye bütçesine destek

Fitness gruplarının üretimden tamirine kadar her şeyin Mamak Belediyesi Kayaş Atölyeleri’nde yapıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Böylelikle hem belediye ekonomisine katkıda bulunuyor hem de vatandaşlarımızın sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri ferah bir ortam sunuyoruz” dedi.