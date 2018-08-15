  • BIST 93.069
  • Altın 230,172
  • Dolar 6,0192
  • Euro 6,8200
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, “Dikkat Trafik” adlı oyunu okulların açılması ile birlikte tiyatro severlerle buluşacak

»
Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, “Dikkat Trafik” adlı oyunu okulların açılması ile birlikte tiyatro severlerle buluşacak
Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları yeni sezona yeni bir oyun ile merhaba diyecek.

İş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan  “Dikkat Trafik” adlı oyunu okulların açılması ile birlikte tiyatro severlerle buluşacak. Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetmeni Kenan Olpak’ın yazıp yönettiği iki perdelik komedi türündeki oyunda gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

En heyecanlı dönem

Perdelerin açılmasına sayılı günler kala prova çalışmalarını hızlandıran Kent Tiyatrosu oyuncuları ise yeni sezonda seyircilere yine renkli ve eğlenceli oyunlar sunacaklarını kaydetti. Sahnede doğal halleriyle oldukça renkli görüntüler oluşturan tiyatrocular, provaların en heyecanlı dönemininde olduklarını ve yeni bir oyun ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi.

Tiyatro seyirciyle güzeldir

Bu sezonda Mamaklıları tiyatronun çok önemli eserleriyle buluşturacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ortaya koyduğumuz sanatsal etkinlikleri yalnızca senenin belli zamanlarıyla sınırlandırmıyoruz. Yeni sezonda da birbirinden güzel oyunlarımız var. Sanatın tüm güzelliklerini Mamak Kültür Merkezi’mizde icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tiyatro da bu güzelliklerden biridir. Tiyatro seyirciyle güzeldir, tiyatronun olmazsa olmazı seyircidir. Tüm tiyatro severleri oyunlarımızı izlemeye davet ediyorum” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, 6 yıldır Mamak halkını kültür, sanat, sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:18
  • Mamak Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği Bilecik kültür gezisi aralıksız devam ediyor04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:20
  • Çankaya Belediyesi, LÖSEV'de tedavi gören gençlere gitar eğitimi veriyor04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:00
  • Mamak Belediyesi “Sinema Akşamları” etkinliği 1 Ağustos Çarşamba günü başlıyor30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU (FOMGET), GÜNEY KORE’NİN BAŞKENTİ SEUL’DE DOSTLUK FESTİVALİNE KATILACAK27 Temmuz 2018 Cuma 10:06
  • Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen nostalji tadındaki Açık Hava Sinema Günleri yoğun ilgi görüyor26 Temmuz 2018 Perşembe 11:56
  • Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri’nin ikinci ayağı Beştepe Mahallesi’nde gerçekleşti26 Temmuz 2018 Perşembe 11:13
  • Yenimahalle Açık Hava Sinema Şenliği bu yıl Batıkent Ergazi Pazar Yerinden start verdi24 Temmuz 2018 Salı 11:35
  • Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:30
  • Keçiören Belediyesi’nin açık hava sinema akşamları, Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile başladı21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim