Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu her ay yeni bir oyun ile seyirciyle buluşuyor.

Kasım Ayı’nda “Dikkat Trafik” adlı oyunla sanat severlere tiyatro ziyafeti sunan tiyatro ekibi, Aralık Ayı’nda da Anton Çehov’un iki perdelik güldürüsü olan “Bir Evlenme Teklifi” ve “Ayı “ adlı oyunlarla perde diyecek. Tek dekorda iki farklı oyun sergileyecek Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, profesyonel tiyatroculara taş çıkartacak.

İki komedi oyunu sahnelenecek

Anton Çehov’un yaşadığı dönemde hem kadın-erkek çatışması gibi evrensel bir konuyu gündeme getiren hem de yaşadığı dönemdeki toplumsal ve sınıfsal yapının akıcı, sade ve alaycı bir dille eleştirildiği “Ayı” adlı oyunda, Bayan Elena Ivanovna Popova ile alacaklı olarak kapıya dayanan Grigori Smirnov arasındaki diyaloglardan oluşuyor. Smirnov’un kendisini ayıya benzeten Bayan Elena’ya düelloları esnasında âşık olmasıyla ortaya çıkan komik durum anlatılıyor. Kent Tiyatrosu’nun sahnelediği bir diğer oyun da “Bir Evlenme Teklifi”. Natalia’ya evlenme teklifi etmek üzere olan Lomov, evlenme teklifi esnasında kendisini bir türlü içinden çıkamadığı birbirinden alakasız hikâyeleri anlatırken bulmasını konu alıyor. İkiside komedi tarzında olan iki oyunda Aralık Ayı boyunca her Cumartesi günü saat 15.00’da Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyi selamlayacak.