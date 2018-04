Mamak’ın kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu Topluluğu, Nisan Ayı’nda da tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.

Her geçen yıl başarı çıtasını daha da yukarı çekmeyi başaran Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu , yeni bir oyunu daha sahneye taşıyor. Nisan Ayı’nda sahneleyecekleri “Çocuklara Masallar” adlı oyun için hazırlıklarını tamamlayan topluluk, ilk gösterimi 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’da Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirecek. Kültür ve sanata desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tiyatro alanındaki başarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Türk Tiyatrosu’na önemli kazanımlar sağlıyoruz. Her hafta sonu ücretsiz olarak sahne alan Kent Tiyatrosu ekibine çalışmalarında başarılar diliyor, tüm çocuklarımızı oyunlarımıza bekliyorum” dedi.

Çocuklar da sahne deneyimi yaşayacak

Gerek senaryosu, gerekse oyuncuları ile tamamen Mamak Belediyesi’nin kendi ürünü olan “Çocuklara Masallar”, meddah eşliğinde Keloğlan, Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve ninelerimizin anlattığı masallardan oluşan bir kolaj çalışması. Oyunu izlemeye gelen çocukların sahneye çıkarak, masal kahramanlarından birini doğaçlama olarak canlandıracağı oyun, nisan ayı boyunca seyirciyi selamlayacak.