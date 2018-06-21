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Mamak Belediyesi Kutludüğün Aile Merkezi'nde 2017-2018 yılının son sergisi açıldı

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Mamak Belediyesi Kutludüğün Aile Merkezi'nde 2017-2018 yılının son sergisi açıldı
Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, 2017-2018 sezonunu Kutludüğün Aile Merkezi’nde gerçekleşen sergi ile kapattı.

Mamak Belediyesi’nin 14 ayrı mahallede açtığı aile merkezlerinde üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin  sonuncusu Kutludüğün Aile Merkezi’nde görücüye çıktı. Yıl boyunca 148 kursiyer kadın  tarafından üretilen dikiş, mefruşat, iğne oyası, takı tasarımı ve aliminyum rölyef branşında birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Fevzi Aydın, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney  ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Hayran bıraktılar

Çalışılan ve emek verilen her şeyin mutlaka netice verdiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hanım kardeşlerimize fırsat verildiği zaman, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri zeminleri oluşturduğunuz zaman, neler yapabileceklerini görüyoruz. Burada emek var, sabır var, hoşgörü var. Açılan meslek edindirme kurslarımız ile kadınlarımız bir yandan el becerilerini geliştirirken, diğer yandan meslek sahibi oluyor, kendi iş yerlerini açıyor, sosyal yönlerini geliştiriyor” dedi.

 

3 aile merkezi açılış için gün sayıyor

Aile merkezlerine taleplerin her geçen gün arttığının altını çizen Akgül, belediye olarak toplumun her kesimini kucaklayan projeler ürettiklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde 3 aile merkezinin daha hizmete açılacağının müjdesini veren Akgül, ”Mamak’ta şu an 14 aile merkezimiz hizmet veriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni aile merkezlerini hizmete açacağız. Aile merkezlerimizi inşa ederken yalnızca bir  kurs olarak değil, tam bir yaşam alanı olarak tasarladık” dedi.

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