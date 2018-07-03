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Mamak Belediyesi mahallelerde yol açım çalışmasına hız verdi

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Mamak Belediyesi mahallelerde yol açım çalışmasına hız verdi
Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Mahallelerde yol açım çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, hem kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözüyor hem de hızla yol açma ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan yollar ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Mamak’ın gelişimine de katkı sağlıyor. 9 yılda 280 bin 762 metre imarlı yol açımı gerçekleştiren belediye, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına yön vererek yol açım çalışmalarına devam ediyor.

 

Yeni yollar açılıyor

 

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, çalışmalar kapsamında bir taraftan yeni yollar açarken diğer yandan da hafriyat çalışmalarına devam ediyor. Sene başından bu yana 13.000 metre yol açımı gerçekleştiren belediye, Üreğil ve Bostancık mahallelerinde yeni yolların yapımına devam ediyor. Mamaklı vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemiz Ankara'nın en büyük ilçelerinden birisi olmasının yanı sıra en hızlı büyüyen ilçeler arasında da ilk sırada. Sürekli büyüyen mahallelerimizde yeni yollar açarak, o bölgedeki yaya ve araç trafiğini rahatlatıyoruz. Bölge, mahalle, sokak ayrımı yapmadan Mamak’ta her yere hizmet götürüyoruz. İlçemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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