Mamak Belediyesi Nene Hatun Aile Merkezi'nde Mamaklı kadınlar kanser hakkında bilgi aldılar

Bu güne kadar Mamak’ın çeşitli mahallelerinde yaptığı kanser seminerleriyle binlerce Mamaklı kadını kansere karşı bilinçlendiren Mamak Belediyesi bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.

Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle düzenlenen kanser seminerinin bu kez adresi Mamak Belediyesi Nene Hatun Aile Merkezi oldu. Kanserin toplumumuzdaki yeri, biyolojik ve psikolojik etkileri, erken teşhis ve taramanın önemi gibi konularda Mamaklı kadınlar bilgilendirildi.

İnsan sağlığına büyük önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,” “Sağlık hizmetlerimizi insanımızı sunarak sağlık sorunu olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Erken teşhis ve tedavi gibi uygulamalarımızla da sağlık konusunda önemli bir hizmeti gerçekleştiriyoruz” dedi.