Mamak Belediyesi, okulları 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazırlamaya başladı

Mamak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlamaya başladı.

Çocukların iyi koşullarda öğrenim görmesi için özellikle yaz tatili döneminde kapsamlı tadilat çalışmaları yürüten Belediye, ilçedeki on okulun boya, tadilat, bakım ve onarım ihtiyaçlarını gideriyor. Okulları 2018-2019 eğitim-öğretim yılına şimdiden hazırlamayı hedefleyen Mamak Belediyesi, huzurlu ve mutlu bir gelecek için eğitime büyük önem veriyor.

Eğitimde fiziki şartlar önemli

Ülkenin geleceği olan gençlerin daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri ve sağlıklı bir ortamda yetişebilmeleri için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Eğitimde fiziki şartlar önemli bir yer tutuyor. Oluşturulan bu şartlar, yavrularımızın hem kişisel gelişimine hem de derslerdeki başarılarına olumlu etkisi oluyor. Bizlerde bunun bilinci ile öğrencilerimize okullarımızda kaliteli bir eğitim ortamı hazırlıyoruz. Çocuklarımıza yenilenmiş okullarında şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.