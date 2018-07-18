  • BIST 92.252
  • Altın 188,236
  • Dolar 4,7836
  • Euro 5,5589
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C

Mamak Belediyesi, okulları 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazırlamaya başladı

»
Mamak Belediyesi, okulları 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazırlamaya başladı
Mamak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlamaya başladı.

Çocukların iyi koşullarda öğrenim görmesi için özellikle yaz tatili döneminde kapsamlı tadilat çalışmaları yürüten Belediye, ilçedeki on okulun boya, tadilat, bakım ve onarım ihtiyaçlarını gideriyor. Okulları 2018-2019 eğitim-öğretim yılına şimdiden hazırlamayı hedefleyen Mamak Belediyesi, huzurlu ve mutlu bir gelecek için eğitime büyük önem veriyor.

 

Eğitimde fiziki şartlar önemli

Ülkenin geleceği olan gençlerin daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri ve sağlıklı bir ortamda yetişebilmeleri için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Eğitimde fiziki şartlar önemli bir yer tutuyor. Oluşturulan bu şartlar, yavrularımızın hem kişisel gelişimine hem de derslerdeki başarılarına olumlu etkisi oluyor. Bizlerde bunun bilinci ile öğrencilerimize okullarımızda kaliteli bir eğitim ortamı hazırlıyoruz. Çocuklarımıza yenilenmiş okullarında şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak'ta yaşayan vatandaşlar kentini tanıyor13 Temmuz 2018 Cuma 10:45
  • Çevre Bilinci ve Barınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi13 Temmuz 2018 Cuma 10:28
  • Mamak’ta, park, ağaçlar, sokaklar ve fiziki yatırımlara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor12 Temmuz 2018 Perşembe 09:15
  • Mamak’ta evcil hayvanlar 16-27 Temmuz tarihleri arasında aşılanacak11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:04
  • Kavurucu yaz sıcaklıklarının yaşandığı bu günlerde Mamaklıların serinlemek için birinci tercihi parklar oldu11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
  • Mesut Akgül iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor10 Temmuz 2018 Salı 10:10
  • Mesut Akgül, makamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
  • Mamak Belediyesi hizmet binasında staj yapan 60 öğrenci “İlk Yardım” ve “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirildi09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:19
  • Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı ile kan bağışı kampanyası düzenledi06 Temmuz 2018 Cuma 09:53
  • Enerjisa Mamak İşlem Merkezi, Abidinpaşa Tıp Fakültesi Caddesi’nde açıldı06 Temmuz 2018 Cuma 09:49
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim