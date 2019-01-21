Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda on beşinci kemer sınavı heyecanı

Dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

7’den 70’e her yaşta sporcuyu barındıran Sayokan’da kuşak bağlama töreninin on beşincisi gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’ndan 680 sayokan öğrencisi arasından sınava girmeye hak kazanan 95 öğrencinin katıldığı kemer sınavı görsel bir şölene dönüştü. Eski Türk dövüş tekniklerinden esinlenen “Sayokan” sporuyla, Osmanlı tokatının da ringlerde uygulandığı törende sporcular yüksek puan almak ve bir üst kemere geçmek için kıyasıya yarıştılar.

Gençlerin tercihi haline geldi

Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle gençleri spora kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünya çapında kabul gören milli benliğimizin bir parçası olan bu sporun ilçemizde öğrenilmesi bizim için önemli. Mamak Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.