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Mamak Belediyesi “Sinema Akşamları” etkinliği 1 Ağustos Çarşamba günü başlıyor

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Mamak Belediyesi “Sinema Akşamları” etkinliği 1 Ağustos Çarşamba günü başlıyor
Mamak Belediyesi’nin ilçe sakinlerinden büyük ilgi gören “Sinema Akşamları” etkinliği bu yıl da sıcak yaz akşamlarını açık hava sineması keyfiyle renklendirecek.

Sinema Akşamları’nın startı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’da “Fetih İstanbul” filmi ile verilecek. Türk sinemasının önemli yapıtlarının gösterileceği “Sinema Akşamları” etkinliği, ilçenin farklı noktalarında bir ay boyunca ücretsiz izlenecek. Beyaz perdeye yansıyacak filmlerle Mamaklıları Sinema Akşamları’na davet eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Sinema Akşamları, yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği haline geldi. Mamaklılar bu yaz da aileleri ve çocuklarıyla birlikte filmleri keyifle izleyebilirler” dedi.

Sokakta sinema keyfi

Birbirinden güzel filmlerle sinemayı mahallelinin ayağına getiren etkinlik çerçevesinde “Berlin Kaplanı”, “Çalgı Çengi”, “Küçük Esnaf”, “Dedemin Fişi” ve “Fetih İstanbul” filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Sinema Akşamları Ağustos Ayı’nın sonuna kadar seyirciyle buluşacak.

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