Mamak Belediyesi Spor Okulları çocukları yetiştirmeye devam ediyor

Mamak Belediyesi Spor Okulları basketbol ve voleybol branşlarında sporun yeni yıldızlarını yetiştiriyor.

Mamak Belediyesi’nin ilçedeki gençlerin spordan kopmaması ve alt yapıdan sporcu yetiştirmek amacıyla açtığı spor okullarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 6 yaş üzeri Mamaklı çocukların hem basketbol hem de voleybol branşlarında eğitim aldığı spor okulları ile geleceğin milli sporcuları yetişecek. Genç yetenekler için keşfe çıkan spor okullarına ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde yaşayan minik yetenekleri keşfederek çocuklarımızı spora kazandırmak hedefimiz. Alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz” dedi.

Her sezon açık

Mamak Belediyesi, Spor Okulları’nı yaz kış her sezon açık tutuyor. Kayıt süresi gibi bir zorunluluk da bulunmadığı spor okullarına çocuklar dilediği zaman başvurup kayıt yaptırabiliyor. Yaz dönemi haftanın 7 günü kışın ise yalnızca hafta sonları hizmet veren spor okullarının hali hazırda 500 kayıtlı üyesi bulunuyor.