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Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda hizmete açtığı fitness kursundan yüzlerce kadın faydalanıyor

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Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda hizmete açtığı fitness kursundan yüzlerce kadın faydalanıyor
Mamak Belediyesi açtığı spor okullarıyla 7’den 70’e herkesi sporla buluşturmaya devam ediyor.

Binlerce kadın ve çocuğa spor yapma olanağı sunan belediyenin, Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda hizmete açtığı  fitness kursundan yüzlerce kadın faydalanıyor. Koşu bandı, kondisyon bisikleti, eliptik bisiklet, leg crul, leg extension, vertical knee, raıse gibi profesyonel spor salonlarında bulunan bir çok kondisyon aletinin bulunduğu salonda kadınlar boş vakitlerini değerlendirirken, aynı zamanda sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.

 

Hem spor, hem sosyalleşme

Zayıflamak ve form tutmak için salonun yolunu tutan Mamaklı kadınlar, günlük koşuşturmalarından sıyrılıp kendilerine zaman ayırmanın mutluluğunu yaşıyor. Gün içerisinde belirlenen seanslarda spor yapan kadınların düzenli olarak kilo kontrolü de gerçekleştiriliyor. Salı-Perşembe ve Cumartesi günleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında sabah ve öğle grubu olarak hizmet veren fitness kursunun 112 kursiyeri bulunuyor. Yağ yakımını hızlandırma, kasların güçlenmesi ve kilo vermeyi sağlayan kursta kadınlar, kondüsyon, kardiyo ve ağırlık çalışması yapıyor.

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