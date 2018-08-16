Mamak Belediyesi sporcusu Çağrı Fidan Alt Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu

Mamak Belediyesi sporcularından Çağrı Fidan (12) geçtiğimiz ay Bayburt’ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 37 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Toplamda 81 kulüpten, 400 sporcunun katıldığı müsabakada rakiplerine açık ara fark atarak ringlerde fırtına estiren Fidan, 52 kişi arasından üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı boksör elde ettiği şampiyonlukla gelecek yıl düzenlenecek Üst Minikler Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek. Spora ve sporcuya destek vererek, tesis konusunda ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ”Amatör spora yatırımlar yaparak, gençlerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmek birinci hedefimiz. Amacımız, ilçemizden farklı branşlarda şampiyonlar çıkarmak. Başarılı sporcumuzu kutluyorum” dedi.

Çok çalışacağım

Hedeflerine ulaşabilmek için azimle yumruk salladığı ringlerden başarıyla dönen minik sporcu, “Müsabakalardan büyük keyif aldım. Rakiplerim zorluydu fakat her şey benim için güzel gitti. Çok çalışıp, ülkemize ve ilçeme daha çok şampiyonluklar getireceğim” dedi.