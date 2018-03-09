Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında şehit anneleri, eşleri, gaziler ve gazi aileleri bir araya geldi

Mamak Lale Restoran’da düzenlenen programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Eşi Zeliha Akgül, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı..

Mamak Lale Restoran’da düzenlenen programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Eşi Zeliha Akgül, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve meclis üyeleri katıldı. Anneleri bir gün değil 365 gün baş tacı olarak gördüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum” dedi.

Hakkınızı asla ödeyemeyiz

Malazgirt’ten Çanakkale’ye, 15 Temmuz’dan Afrin’e kadar bütün vatan mücadelelerinde gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarına minnet duygusunu ifade eden Akgül, “Böyle kahramanları yetiştiren analarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Ülkemizin bekası, güvenliği ve huzuru için çocuklarınızı kınalar yakarak vatan savunmasına uğurladınız. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum” diye kaydetti.

Kadınlar hayatın her alanında var

Son 15 yılda kadınların sosyal, ticari ve siyasi hayatta daha fazla yer aldığının da altını çizen Akgül, “Bugün arkamıza dönüp geçen sürece baktığımızda gerek merkezi hükümetimiz olsun gerek biz yerel yöneticiler olsun kadına verilen değer ve önem ortadadır. Bugün kadınlarımız artık iş hayatında, sanatta, siyasette, sporda kısacası hayatın her alanda daha çok yer alıyor” dedi.

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