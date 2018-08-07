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Mamak Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Sinema Akşamları başladı

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Mamak Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Sinema Akşamları başladı
Mamak Belediyesi nostaljik bir kültürel etkinliğin startını verdi.

Ağustos Ayı boyunca sürecek açık hava sinema günlerinin ilk gösterimi Başak Mahallesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. “Çalgı Çengi” filminin sinemaseverlerle buluştuğu organizasyonda vatandaşlar tam bir nostalji yaşadı. Halka açık ve tamamen ücretsiz gerçekleşecek sinema günleri saat 20.00’da başlıyor. Son dönemde gişede büyük başarı yakalayan filmlerin yanı sıra  ağırlıklı komedi ve dram tarzı filmler sinema günlerinde Mamaklılarla buluşacak. Sıcak yaz akşamlarında Mamaklılara alternatif yaz eğlencesi sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımız aileleriyle, komşularıyla beraber farklı ve keyifli bir akşam yaşayacak” dedi.

 

Ücretsiz mısır ve su

Vatandaşları günün yorgunluğu ve stresinden uzaklaştıran organizasyonda, sinemaseverlere ücretsiz mısır ve su dağıtımı yapılıyor. Etkinlik çerçevesinde  “Berlin Kaplanı”, “Çalgı Çengi”, “Küçük Esnaf”, “Dedemin Fişi” ve “Fetih İstanbul” filmleri Ağustos Ayı’nın sonuna kadar sinemaseverlerle buluşacak.

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