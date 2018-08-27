Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede bulunan çöp konteynerlerini temizlediler

Mamak Belediyesi ilçenin dört bir yanına yerleştirdiği çöp konteynerlerini temizliyor.

Halk sağlığına büyük önem veren Mamak Belediyesi, özellikle yaz aylarında artış gösteren mikrop ve haşerelere karşı periyodik olarak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 8 kişilik ekip günlük ortalama 280 konteyneri özel yağ çözücü ilaçlarla temizliyor ve yıkıyor. Temizliği gerçekleşen çöp konteynerleri daha sonra bakteriler ve haşerelere karşı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte ilacı ile ilaçlanıyor.

Yaşam standardı yükseliyor

Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde hizmet verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biride çöp konteynerleri. Bunun yanı sıra Mamak’ta her gün bir mahallemiz ekiplerimizce temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor” dedi.