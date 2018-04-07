Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi kursiyerleri Ailecek Şaşkınız adlı filmi izledi

Belediyenin görevinin sadece yol, temizlik, kaldırım gibi temel hizmetleri yerine getirmek olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmanın da belediyelerin görevleri arasında olduğunu ifade etti.
Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi kursiyerleri, “Belediyemiz sayesinde hem mesleki tecrübe kazanıyoruz hem de sosyal hayata katılıyoruz. Bugün sinemaya geldik ve çok eğlendik. Bize bu imkânı sunan belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.
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