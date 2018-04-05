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Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’nun ikinci maçını da farkla kazandı

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Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’nun ikinci maçını da farkla kazandı
MEB Spor Salonu’nda Altınel Spor Kulübü ile karşılaşan Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı rakibini 91-53 mağlup etti.

Ligde çıktığı iki maçta da yüksek sayı yüzdesi ile oynayan Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, taraftarlarında desteği ile rakiplerine adeta korku salıyor.

 

Tesisleşme başarı getiriyor
Başarının temelinde alt yapıya yapılan yatırımların büyük etkisi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Genç takımımız yeni kurulmasına rağmen bu yıl Ankara Şampiyonu oldu. Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımımızın da bize şampiyonluk yaşatacağına inancımız tam. Genç basketbolcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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