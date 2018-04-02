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Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı öncülüğünde, Afrin el bekliyor, uzatacak mısın? yardım kampanyası başlatıldı

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Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı öncülüğünde, Afrin el bekliyor, uzatacak mısın? yardım kampanyası başlatıldı
Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı öncülüğünde, 14 sivil toplum kuruluşunun başlattığı "Afrin el bekliyor, uzatacak mısın?" yardım kampanyası ile toplanan iki tır yardım malzemesi Afrin’e gönderildi.

Kuru bakliyattan bebek bezine, kıyafetten ayakkabıya kadar birçok temel ihtiyacın bulunduğu yardım tırları, Yeni Mamak Merkez Cami’nde kılınan öğle namazı sonrası dualarla uğurlandı. Törene Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Güçlü olalım ki insanlığa umut olalım

Türk Milleti’nin mazlumun her zaman yanında olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Her zaman her yerde yardıma ihtiyaç duyan insanlara el açmışızdır ve el açmaya da devam edeceğiz. Türkiye olarak her zaman güçlü olmak zorundayız ki insanlığa umut olalım’’ diye konuştu.

 

Askeri literatüre girecek bir başarı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri literatüre girecek bir başarıya imza attığını kaydeden Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, “Hem ülkemizin güvenliği hem de Suriye’de yaşayan vatandaşların barış içinde yaşaması için kahramanlarımız, bir tek sivilin burnunun bile kanamaması için canını ortaya koyuyor. Bizlerde oradaki kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kampanyalar düzenliyoruz. Çok yoğun bir ilgiyle ve destekle bir hafta gibi kısa sürede iki tır yardım malzemesi toplandı. Türk Milleti’nin aidiyet duygusu her zaman olduğu gibi bugünde ortaya çıktı. Biz birlikte Türkiye’yiz birlikte güçlüyüz” dedi. Konuşmaların ardından Afrin’deki askerler için dualar edilerek, yardım tırları Afrin’e gitmek üzere yola çıktı.
 

Aile Merkezlerinde de yardım toplandı

Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi kursiyerleri ve öğretmenleri de Afrin’de ki çocuklar için kampanyaya destek verdi. Özellikle bebek maması ve bebek bezi gibi çocukların ihtiyaç duyacağı malzemeleri toplayan kursiyerler ve öğretmenler bizlerde anneyiz, oradaki annelerin halinden anlarız dediler.

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