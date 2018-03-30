Mamak Belediyesi Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı düzenledi

Mamak’ta yerel buluşmalar aralıksız devam ediyor. Esnafından din görevlilerine, derneklerden sivil toplum örgütlerine kadar herkesi kucaklayan buluşmaların 4.’sü okul müdürleri ve aile birliği başkanları ile gerçekleşti.

2019 yılında Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son verilerek, tam gün eğitim sistemine geçişin ana konu olduğu Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı​ , Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Ankara Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,“ Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim atağı yapılıyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 2019 yılında Mamak’ta inşa edilecek 52 okul ve 1150 derslikte daha rahat ve uygun şartlarda eğitim alacak” dedi.

Öncelikli görevimiz erdemli insan yetiştirmek

635 bin nüfuslu, yüz bin üzerinde öğrencisi ve 6 bine yakın öğretmeni olan bir eğitim ordusunun içinde hizmet verdiklerini ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Daha iyi eğitim için öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz ile hep iletişim halindeyiz. Eğitim denince akla ilk olarak başarı geliyor. Ancak bizim öncelikli görevimiz iyi, erdemli insan yetiştirmek. Tabi eğitime hizmet etmek sadece merkezi hükümetimizin görevi değil. Bu konuda yerel yönetimlere de çok iş düşüyor. Eğitime verdiği destek ve hizmetten dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi.

İletişimin olduğu yerde başarı var

Mamak ’ta yapılamaz denilen birçok şeyi başarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Göreve geldiğimizde tesis anlamında hakir bir Mamak vardı. Bugün konferans salonundan şehir stadına, yüzme havuzundan kapalı spor salonuna kadar birçok projeyi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Eğitim alanında ise hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden birisi ise Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi. Bırakın Ankara’yı, Türkiye’de sayılı olan gökbilim merkezlerinden biri Mamak’ta. Hem eğlenceyi hem de eğitimi bir arada yaşatan bu özel yapı, her yaş grubuna hitap ediyor. Bütün bunları topladığımızda bu projelerin tek bir amacı var. Vatandaşımıza hizmet etmek. Bunun en önemli yollarından birisi ise eğitim. Bu eğitimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ilçede bütün kurumlarımızla bir iletişim halindeyiz. Bunu çok önemsiyoruz çünkü iletişim olduğu yerde başarının olduğuna inanıyoruz” dedi.

Yüzde yüz normal eğitime geçilecek

Türkiye’nin neredeyse 50 ilinden daha büyük nüfusa sahip olan bir ilçede hizmet verdiklerini ifade eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “ 2019 yılında Mamak’ta yüzde yüz okullaşma, yüzde yüz normal eğitme geçilecek. Ülke çapında yapılan bu eğitim atağında yerel yönetim olarak bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mamak Kaymakamımız Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi.