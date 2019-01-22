  • BIST 97.955
  • Altın 219,849
  • Dolar 5,3448
  • Euro 6,0689
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C

Mamak Belediyesi Yıldız Basketbol Takımı yarı finalde

»
Mamak Belediyesi Yıldız Basketbol Takımı yarı finalde
Türkiye Basketbol Ligi U-16 Yıldızlar liginde mücadele eden Mamak Belediyesi Yıldız Basketbol Takımı çıktığı eleme turlarında aldığı galibiyetlerle adı yarı finale yazdırdı.

Üst üste çıktığı iki maçı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Mamak’ın Yıldızları, Cumartesi günü saat: 14.30’da yarı finaldeki rakibi Etimesgut Belediyesi Basketbol Takımı ile Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda karşılaşacak. 

 

İddialı bir sezon geçiriyoruz

Geçen sezon olduğu gibi bu yılda basketbolun her kategorisinde iddialı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yıldız takımımızın Mamak’a kupa kazandıracaklarına inancım tam. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Lütfen Ad ve Soyad yazınız.
    Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak'ta meydanlar, kavşaklar ve parklarıyla yaz-kış ışıl ışıl parlıyor08 Ocak 2019 Salı 12:18
  • Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nun en yaşlı sporcusu: Allahverdi Pezük05 Ocak 2019 Cumartesi 10:24
  • Mesut Akgül, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse’ye destek vermeye devam ediyor03 Ocak 2019 Perşembe 10:24
  • Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü “Acil Müdahale Timleri” kar ve buzlanmaya karşı gece boyu yoğun mesai yaptı26 Aralık 2018 Çarşamba 10:25
  • Ahmet Yesevi Aile Merkezi Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi Berat bir günlüğüne polis oldu25 Aralık 2018 Salı 10:40
  • Milano Sirki'ne çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi24 Aralık 2018 Pazartesi 10:33
  • Mamak Belediyesi Taziye Ekibi vatandaşların acı gününde yanında oluyor17 Aralık 2018 Pazartesi 12:28
  • Mamak'ta Evde Sağlık Hizmeti ile hastaların yüzleri gülmeye devam ediyor10 Aralık 2018 Pazartesi 11:31
  • Şair Nedim İlkokulu’nda, özel eğitim sınıfının açılışı gerçekleştirildi05 Aralık 2018 Çarşamba 09:50
  • Mesut Akgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Özel Mamak Bakım Merkezi sakinleriyle bir araya geldi04 Aralık 2018 Salı 11:48
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim