Mamak Belediyesi Yıldız Basketbol Takımı yarı finalde

Türkiye Basketbol Ligi U-16 Yıldızlar liginde mücadele eden Mamak Belediyesi Yıldız Basketbol Takımı çıktığı eleme turlarında aldığı galibiyetlerle adı yarı finale yazdırdı.

Üst üste çıktığı iki maçı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Mamak’ın Yıldızları, Cumartesi günü saat: 14.30’da yarı finaldeki rakibi Etimesgut Belediyesi Basketbol Takımı ile Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda karşılaşacak.

İddialı bir sezon geçiriyoruz

Geçen sezon olduğu gibi bu yılda basketbolun her kategorisinde iddialı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yıldız takımımızın Mamak’a kupa kazandıracaklarına inancım tam. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.