Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışmaları’nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen 13-14 yaş Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışlarında Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcuları...

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen 13-14 yaş Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışlarında Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcularından Başak Esen’in de bulunduğu Ankara Takımı, farklı kategorilerde rakiplerini geride bırakarak Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışmaları’nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Karabük Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışmada Mamak Yüzme Takımı sporcusu Esen, 50 mt kelebek, 200 mt karışık ve 100 mt kurbağalama dallarında yarışarak temsil ettiği Ankara karmasının başarısına 1 altın, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak katkı sağladı.



Hedef milli yüzücüler yetiştirmek

Katılımın ve ilginin yoğun olduğu yarışmalarda farklı illerden 360 sporcu şampiyonluğa kulaç attı.Yüzmede Mamak’ın adını duyurmak için büyük bir gayret sarfettiklerini belirten Mamak Yüzme Takımı Antrenörü Gürkan Sönmez, “Yetenekli gördüğümüz gençlerimizin performanslarına bakıyoruz.Performansı güzel olanları daha ileri evrelere göndermek ve milli sporcular yetiştirmek için çalışıyooruz” dedi.