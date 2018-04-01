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Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcusu Başak Esen Ankara’yı başarıyla temsil etti

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Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcusu Başak Esen Ankara’yı başarıyla temsil etti
Sporun her dalında aldığı derecelerle adını duyuran Mamak Belediyesi, yüzmede de başarıya doymuyor.

Geçtiğimiz yıl Ankara’da düzenlenen “İl İçi Vize Yarışmaları”nda başarılı olan ve Ankara karmasına seçilen 16 yüzücü içinde yer alan Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcusu Başak Esen (13), 23-25 Mart tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleşen Yüzme Grup Yarışlarında hem bireysel başarı sağladı hem de Ankara’nın adını altın harflerle yazdırdı. Sporcuların başarılı performanslarının gurur verici olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Böyle bir platformda takımımızın sporcusun yer alması büyük bir mutluluk. Sporcumuzun son dönemde yakaladığı başarılar bizim için gurur verici” dedi.

 

Başarıya kulaç attı

4 yıldır Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcusu olarak başarıdan başarıya kulaç atan Esen, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yüzme yarışlarında 200 m karışık yarışında üçüncülük, 100 m kurbağa yarışında da üçüncülük elde etti. Başarılı performansı ile göz dolduran Başak Esen, 4x100 serbest bayrak yarışında da temsil ettiği Ankara Karması’na takım halinde ikincilik getirdi. Yüzme alanında birçok kez ödül kürsüsüne çıkmaya hak kazanan Esen, Mamak Yüzme Takımı’nın bu alandaki farkını da bir kez daha ortaya koydu.

 

Yeni başarılar için hedef Çanakkale

13-14 yaş grubu sporcuların katıldığı yarışlarda Kayseri, Ankara, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’tan 164 sporcu boy gösterdi. Yarışlar sırt, serbest, kurbağa, kelebek ve karışık kategorilerinde gerçekleşti. Şampiyon kulaçların bir sonraki hedefi 21-22 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleşecek Anadolu Yıldızları Ligi’nde yeni başarılar elde etmek. Sporcularının büyük bir başarıya imza attığının altını çizen Mamak Belediyesi Yüzme Takımı Antrenörü Gürkan Sönmez , “Elde edilen bu başarıda belediye başkanımızın ve değerli çalışma arkadaşlarımın, velilerimizin katkı ve desteği çok büyük. Umut ediyorum ki yüzme takımı olarak başarı grafiğimizi daha yukarıya taşıyacağız” diye konuştu.

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