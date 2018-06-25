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Mamak Belediyesi’nce geçtiğimiz Şubat Ayı’nda başlatılan “Beni Sahiplen” kampanyası kapsamında 150 hayvan yeni yuvalarına kavuştu

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Mamak Belediyesi’nce geçtiğimiz Şubat Ayı’nda başlatılan “Beni Sahiplen” kampanyası kapsamında 150 hayvan yeni yuvalarına kavuştu
Halen devam eden kampanya kapsamında hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, sokak hayvanlarının 3 boyutlu görselleri üzerine yerleştirilen QR Kod’u cep telefonlarının kameraları ile tarama yaparak hayvanlar hakkında bütün bilgilere ulaşabiliyor.

QR Kod uygulamasının yönlendireceği web sayfasında her hayvanın kendi bilgilerini içeren görsellere, yaşına, cinsiyetine ve aşı bilgisine kadar birçok ayrıntı yer alıyor.Sahiplenme işlemleri yine bu sayfadan yapılıyor. Kampanya ile hayvanların aşıları ücretsiz olarak Mamak Belediyesi tarafından yapılıyor. 

 

Besleme noktaları hayat veriyor

 

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezi’nde aşı, kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme gibi bir çok hizmet düzenli olarak veriliyor.7 gün 24 saat çalışan merkez, her türlü ihbarı da anında değerlendiriyor.Rutin bölge çalışmalarında ve gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen ekipler,sahipsiz sokak hayvanlarının aşı ve sağlık kontrollerini yaparak kayıt altına alıyor.Merkezde yalnızca sahipsiz köpekler değil her hangi bir nedenle yaralanmış sahipli hayvanlar da tedavi altına alınıyor.Aynı zamanda Mamak Belediyesi, sokak hayvanlarının vatandaşları rahatsız etmeden sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için uygulamaya koyduğu  “Sokak Hayvanları Besleme Noktası” belirli zaman dilimlerinde yemek bırakılan bu noktalarda hayvanlar yemek bulma sorunu yaşamıyor.

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