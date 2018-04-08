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Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanları için anlamlı bir projeye; QR Kod

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Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanları için anlamlı bir projeye; QR Kod
Hayvan sahiplendirme konusunda bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Mamak Belediyesi’nin yeni uygulaması ise QR Kod oldu.

İleri teknoloji kullanılarak oluşturulan “Beni Sahiplen” proje kapsamında Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 150 sokak hayvanı, QR Kod ve web teknolojisi ile kolayca sahiplenilebiliyor. Mamak’ta bulunan Metro Market’te başlayan pilot uygulama Türkiye’de bulunan belediyeler arasında bir ilk olma özelliği de taşıyor.

 

Web sitesinden sahiplenilebiliyor

Sokak hayvanlarının 3 boyutlu görselleri üzerine yerleştirilen QR Kod ile tarama yaparak hayvanlar hakkında bütün bilgilere ulaşabilmek mümkün. Minik dostlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için QR Kod uygulamasının yönlendireceği web sayfasında, her hayvanın kendi bilgilerini içeren görsellere, yaşına, cinsiyetine ve aşı bilgisine kadar birçok ayrıntıya ulaşılabiliyor. Sahiplenme işlenmeleri yine bu sayfadan yapılabiliyor. Hayvan sahiplenme konusunda bütün bilgilendirilmelerin de yapıldığı sitede dikkat etmeniz gereken bütün hususlar yer alıyor.

 

Ömür boyu aşıları ücretsiz

Sokak hayvanları için Mamak’ta bugüne kadar birçok projenin hayata geçtiğini ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, “Sokak hayvanları için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da minik dostlarımızı barınağımızdan tercih etmeleri bu açıdan çok önemli. Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’mizden sahiplenilen minik dostlarımızın ömür boyu aşılarını ücretsiz olarak biz yapacağız” dedi.

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