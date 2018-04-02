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Mamak Belediyesi’nin 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesi için hizmete sunduğu spor tesisleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

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Mamak Belediyesi’nin 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesi için hizmete sunduğu spor tesisleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor
Son sistem antrenman teknikleri ve spor gelişmelerinin yakından takip edildiği salonlarda, 2018 ilk çeyreğinde 2 bin Mamaklı kayıt oldu.

Fitness’tan plates, zumbadan aeoribike kadar birçok imkanın bulunduğu komplekslerde, Mamak hem sağlığın hem de sporun merkezi oldu.

 

Gelişimlerine katkı sağlıyoruz

9 yılda özellikle gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak adına Mamak’ta birçok spor yatırımının faaliyete geçtiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın istediği spor branşını yapması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

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