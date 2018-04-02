Mamak Belediyesi’nin 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesi için hizmete sunduğu spor tesisleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Son sistem antrenman teknikleri ve spor gelişmelerinin yakından takip edildiği salonlarda, 2018 ilk çeyreğinde 2 bin Mamaklı kayıt oldu.

Fitness ’tan plates , zumba dan aeoribike kadar birçok imkanın bulunduğu komplekslerde, Mamak hem sağlığın hem de sporun merkezi oldu.

Gelişimlerine katkı sağlıyoruz