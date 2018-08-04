Her yıl ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı sunan Mamak Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği Bilecik kültür gezisi aralıksız devam ediyor.

Günübirlik olarak düzenlenen kültür gezisinde vatandaşlar, Ertuğrul Gazi, Orhan Gazi, Şeyh Edebali Türbesi’ni ve ilçenin doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakalıyor. Bilecik’in tarihi ve turistik mekanlarının 55 gün boyunca ziyaret edileceği gezide 10 bin Mamaklı’nın Bilecik’in tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etmesi hedefleniyor.

Ata yadigarı yerlere gidiyorlar

Düzenledikleri geziler ile vatandaşların Türkiye’nin tarihi ve kültürel yerlerine seyahat etme ve kitaplardan okudukları yerleri görme imkanı sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu yıl Mamaklı hemşerilerimizi Bilecik’e gönderiyoruz. Vatandaşlarımız burada Ata yadigarı eserleri, yapıları ve doğal güzellikleri yerinde görüyor” dedi.