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Mamak Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası’nda şampiyon Yeni Mamak Spor Kulübü oldu

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Mamak Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası’nda şampiyon Yeni Mamak Spor Kulübü oldu
Mamak Spor Salonu’ndaoynanan final maçında Mamak Basketbol Takımı ile karşılaşan, Yeşil-Beyazlılar maçtan 87-73 galip ayrılarak müzesine bir kupa daha götürdü.

Geleneksel hale gelen turnuva ile 15 Temmuz’da hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmadıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “O karanlık gecede ülke olarak hainlerin karşısına çıktık ve göğsümüzü siper ettik. Kimimiz şehitlik mertebesine erdi, kimimiz gazi oldu” dedi.

 

Dostluk kazandı

Final maçının ardından ödül töreninde konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bugün her şeyden önce 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler BasketbolTurnuvası’nda dostluk kazandı. Böyle anlamlı bir turnuvada bulanan ve ter döken bütün sporcularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Mamak Belediyesi olarak kendi evimizde bu başarıya  ikinci defa ulaşmak ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi. Karşılaşma sonrası turnuvaya katılan tüm takımlara günün anısına özel yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nın kristal örneğini Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer verdi.

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