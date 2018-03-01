Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin son konuğu Abdülkerim Erdoğan oldu

Şubat Ayı’nın son konuğu ise Ankara’nın tarihini ve kültürünü Mamaklılarla paylaşan Abdülkerim Erdoğan oldu.

Abdülkerim Erdoğan ’ın, bu hafta ele adlığı konu ise tarihi bilgilerin internet üzerinde uğradığı dezenformasyonlar oldu.Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen programda Başkent’in gerçek tarihinin teknolojik gelişmeler ile bazı tezatlıklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Erdoğan, en iyi öğrenme yönteminin devlet arşivlerinin olduğunun altını çizdi.

Kültür sohbetlerinin misyonu var

Kültür sohbetlerinin Mamaklılar için önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gerek ülke coğrafyamız da gerekse gönül coğrafyamızda olan her şey bu sohbetlerde paylaşılıyor.Yaşadığımız coğrafyayı gerek edebi gerekse coğrafi olarak öğrenmemize katkı sağlıyor” dedi.