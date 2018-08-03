Mamak Belediyesi’nin Ortaköy kurban pazarında satışlar başladı

Kurban Bayramı’na bir sayılı günler kala Türkiye genelinde olduğu gibi Mamak Belediyesi’nin Ortaköy’de 170 dönüm alan üzerine kurduğu kurban satış ve kesim alanında kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.

Çadırların kurulmaya başlandığı, samanların harmanlandığı alanının ilk kurbanlıkları alıcılarını beklemeye başladı. Kurban alımını son günlere bırakmak istemeyen vatandaşlar ise satış alanında sıkı ve uzun pazarlığa şimdiden tutuştu.

İmkânlarımızı seferber ettik

Kurban Bayramı öncesi hem satıcıların hem de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların eksiksiz devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda sağlıklı, temiz ortamlarda kurban kesebilmeleri için elimizdeki imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi. Kurban satış yerlerindeki önlem ve hizmetlerin bayram sonuna kadar devam edeceğinin de altını çizen Akgül, “Vatandaşlarımız bir sıkıntıya düştüklerinde kurban satış yerindeki ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilecekler” diye konuştu.