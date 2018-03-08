Mamak İmam Hatip Lisesi öğrencileri Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti

Kur’an-ı Kerim ve ezan okuma yarışmasında derece yapan Mamak İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Gerek meslek liselerinin gerekse imam hatip liselerinin eğitim şartlarının eskiye göre çok daha iyi olduğunu ifade eden Başkan Akgül, ezan okumada Ankara 2.’si olan Hasan Altan ve Kur’an-ı Kerim okumada Ankara 3.’sü olan Ahmetcan Gediktaş’ı başarılarından dolayı tebrik etti.

Ülkenin geleceğini sizler şekillendireceksiniz

Mamak’ta okuyan öğrencilerin ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade eden Akgül, “Belediye olarak bizlerde öğrencilerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Onların üzerlerine düşen ise bu fırsatları iyi değerlendirmek. Ülkemizin bekası sizlerin değerli ve özverili çalışmaları ile şekillenecek” dedi.