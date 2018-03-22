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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ile Başkan Ak, Başak Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki faaliyetleri yerinde inceledi

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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ile Başkan Ak, Başak Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki faaliyetleri yerinde inceledi
İlçede yapılan gençlik merkezlerinin ve spor yatırımlarının çok önemli misyonlar üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül..

İlçede yapılan gençlik merkezlerinin ve spor yatırımlarının çok önemli misyonlar üstlendiğini ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ile gençlerin buluşma noktası olan Başak Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki faaliyetleri yerinde inceledi. İkili, ziyaret kapsamında gençleri kültürel ve sportif faaliyetlere yöneltmek için basket attı, bilardo ve masa hokeyi oynadı.

 

Güven içerisinde spor yapabiliyorlar

İlçe gençliğine hizmet veren projelerin çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Gençlerimiz okulundan ve eğitiminden arta kalan zamanda bu özel tesislerde güven içerisinde spor yapabiliyorlar” dedi.

 

Kendilerini geliştirebiliyorlar

Bu merkezlere gelen Mamaklı gençlerin son derece modern ortamlarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Spora ve kültürel çalışmalara yönelen gençlerimiz hem enerjilerini en doğru şekilde harcıyor hem de topluma ve ailesine faydalı birer birey olarak yetişiyor. Böylece ailelerinde gözü arkada kalmıyor” dedi.

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